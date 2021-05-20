Taş ocağı eleştirilerine 'Yalan' yanıtını veren AKP'li vekile Meclis'te tepki: Üç tane iş adamı daha çok kazanacak diye...

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AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak Rize İkizdere'de Cengiz Holding'in yapmak istediği taş ocağı için eleştiriler dile getiren muhalefeti 'yalancılık' ile suçlayınca Meclis karıştı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Bak'a yanıt olarak "Yalan konuşan yok. Sert bazalt gerekiyor denizi doldurmak için eğer 15-20 kilometre içeriye girseler bu taşı bulacaklar. Neden inat ediyorlar" dedi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da Bak'a "Bizim hatip kimseye iftira atmıyor. Üç tane iş adamı daha çok kazanacak diye neden güzelim ormanları yok edelim. Buraya liman yapalım ama yok etmeden var edelim" şeklinde karşılık verdi.

Bak, Rize İkizdere'de Cengiz Holding'in yapmak istediği taş ocağı için eleştiriler için "Yüzde 99'u yalan. Oradaki vatandaşlara söylüyorlar 'Ocak 70 yıl işletme yapacak.' Yalan. 3 yılda tamamlanacak. Burada belge var. 'Çay tarlaları işgal edilecek.' Tarlalara dokunulmayacak. Oradaki çaylar alınacak. Vatandaşa bir sıkıntı yok." ifadesini kullandı.

"Doğa tahrip edilecek" yönündeki söylemlere ise Bak, elindeki fotoğrafları göstererek verdi ve "Size gerek yok biz kendi işimizi hallederiz. 'Vatandaşa baskı yapılıyor'muş. Nerede yapılıyor ya. Sizin gibi şov yapmıyoruz. Geliyorsunuz orada şov yapıyorsunuz" dedi.

Bölgede 940 tane bal kovanı olduğunu belirten Bak, "Orada yaklaşık olarak 7-8 ton bal üretiliyor. Biz onları karşılayacağız. Çay alınıyor, karşılayacağız. Oradaki kovanlar tabii ki başka bir bal ormanında değerlendirilecek. Bakın İkizdere Limanı 800 kişiye istihdam yaratacak. Yan kollarıyla beraber 8000 kişiye istahdam sağlayacak" diye konuştu.

Engin Özkoç: Üç tane iş adamı daha çok kazanacak diye neden güzelim ormanları yok edelim

Bak'ın sözleri sırasında muhalefet sıralarından tepki sesleri yükseldi. Bak'ın sözleri sonrasında söz alan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da "Bir ağaç 70 yılda yetişiyor. Sayın Bakan burada konuşurken gösterdiği verilerden hiçbir şey anlamadık. Çizgiler çizilmiş. Biz şov yapmaya çalışmıyoruz. İş adamları 'Rize'de taş çıkartacağım yer çok var. Ama oraya gidip de gelirsem çok maliyetim var' diyor. Ondan dolayı ağaçlar kesiliyor, yok ediliyor. 5 kuruş daha fazla maliyet yap ama git taşı çıkartmak istediğin yerden çıkart. Burada bir haksızlık var. Üç tane iş adamı daha çok kazanacak diye neden güzelim ormanları yok edelim. Bizim hatip kimseye iftira atmıyor. Buraya liman yapalım ama yok etmeden var edelim" dedi.

Mehmet Bekaroğlu: 15-20 kilometre içeriye girseler bu taşı bulacaklar, neden inat ediyorlar?

Daha sonra tekrar kürsüye gelen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da "Yalan konuşan yok. Limana bir tek insan karşı çıkmıyor. Söylenen şey şu, bu taş Rize'deki o dağların tamamı bazalt taşları. Sert bazalt gerekiyor denizi doldurmak için eğer 15-20 kilometre içeriye girseler bu taşı bulacaklar. Neden inat ediyorlar anlayamıyoruz" ifadesini kullandı.