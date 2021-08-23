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Tartıştıkları sürücüye yol ortasında kurşun yağdırdılar

4 kişi yakalanarak gözaltına alındı

23 Ağustos 2021 09:54

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde trafikte tartıştıkları sürücüye ateş açan 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesinde sabah saatlerinde trafikte sürücüler arasında tartışma yaşandı. Araçtan inen iki kişi diğer aracın üzerine tabanca ile ateş açtı.

Olayda kimse yaralanmazken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

AnkaraEtimesgut ilçesiol ortasında kurşun yağdırdılar

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