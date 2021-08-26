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Tartıştığı sevgilisinin üzerine aracını sürdü

26 Ağustos 2021 16:29

İstanbul Başakşehir'de bir kadın, iddiaya göre tartıştığı erkek arkadaşını otomobili ile ezmeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz hafta Başakşehir'de bir sanayi sitesindeki otomobil tamircisinde yaşandı. Erkek arkadaşının çalıştığı tamirciye gelen kadın, otomobille iş yerinin kepenklerine çarptı, kendisini engellemeye çalışan erkek arkadaşının üzerine aracını sürdü.

Erkek arkadaşı ise "polis çağıracağım" diyerek kadını uzaklaştırmaya çalıştı.

İstanbul Başakşehirsevgilisini otomobille ezmeye çalıştı

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