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Tartıştığı kişinin otomobiline onlarca tuğla fırlattı

Aracın sahibi arkadaşına ödünç verdiği otomobilin halini görünce kadından şikayetçi olacağını belirtti

23 Aralık 2021 11:53

İstanbul Sultangazi'de bir kadın tartıştığı kişinin kullandığı otomobile onlarca tuğla atarak zarar verdi. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde 22 Aralık Salı günü saat 02.00 sıralarında yaşandı. 

Edinilen bilgiye, park halindeki otomobilde bulunan bir kadın ile iki erkek arasında tartışma başladı. Araçtan inen kadının peşinden diğer iki kişi de indi. Tartışma bir süre caddede sürdü. 

Bir süre sonra kadın sakinleşince az önce tartıştığı 2 kişiyle, taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine gelen Abdülkadir Adeloğlu, arkadaşına ödünç verdiği otomobilin halini görünce kadından şikayetçi olacağını belirtti.

İstanbul Sultangaziotomobile tuğla fırlatan kadıntartışmaTartıştığı kişinin otomobiline onlarca tuğla fırlattı

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