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Tartıştığı abisini sokak ortasında silahla vurdu

Polis, İbrahim Kuşçu'yu yakalayarak gözaltına aldı

11 Kasım 2021 10:06

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişinin tartıştığı abisini silahla ateş ederek, yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş Hasan Kuşçu ile İbrahim Kuşçu bilinmeyen nedenle aralarında tartıştı. Tartışma sırasında İbrahim Kuşçu, silahla iki el ateş ettiği ağabeyi Hasan Kuşçu'yu sağ karın boşluğu ve kalçasından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Hasan Kuşçu'yu ambulansla Başakşehir Çam Sakura Hastanesine kaldırdı. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın ardından kaçan İbrahim Kuşçu'yu yakalayarak gözaltına aldı.

 

Tartıştığı abisini silahla vurduİstanbul Gaziosmanpaşaİbrahim KuşçuHasan Kuşçu

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