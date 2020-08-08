Tartışma sırasında balkondan tencere atarken aşağıya düştü

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi yoldan geçerken tartıştığı kişiye balkondan tencere atmak isterken aşağıya düştü. Düşen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi evinin balkonunda otururken yoldan geçen bir şahsa laf atınca ikili arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında ikili birbirlerine ellerine ne geçerse fırlatmaya başladı. Bu sırada evin balkonunda bulunan kişi, evin mutfağına giderek bir tencere aldı ve aşağıda bulunan şahsa attı. Tencereyi attığı sırada dengesini kaybeden şahıs, balkondan aşağıya düştü.