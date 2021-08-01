Tarkan'dan, İkizdere'de 100. gün paylaşımı: Bu doğa katliamıyla ilgili yetkililerden hâlâ bir geri adım yok

Rize İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'ne yapılmak istenen taş ocağına karşı köylülerin direnişi 100. günde de devam ederken, Tarkan'dan direnişe bir destek daha geldi. Taş ocağıyla ilgili geri adım atılmadığını belirten Tarkan, "Bu doğa katliamıyla ilgili yetkililerden hala bir geri adım yok. Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız yahu?" dedi.

Tarkan, Rize İkizdere'deki direnişin 100. gününde yaptığı paylaşımda, "Yetkililerden hâlâ bir geri adım yok maalesef. Huuuu vatandaşının feryadına kulak vermeyen yetkililer, hiç mi gelmiyor sesimiz size? Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız yahu?" ifadelerini kullandı.

Tarkan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ülkemin bir yanında yanan ormanlar, bir yanında ormanını savunma mücadelesinde olanlar. "İkizdere taş ocağı direnişinin 100’üncü günü dolmuşken yapılan bu doğa katliamıyla ilgili yetkililerden hala bir geri adım yok maalesef. Huuuu vatandaşının feryadına kulak vermeyen yetkililer, hiç mi gelmiyor sesimiz size? Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız yahu?"