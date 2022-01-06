Tarkan'dan Can Bonomo'ya Cesur erkeklerin moda tasarımcısı Hatice Gökçe

Türkiye'de moda tasarımı şaşırtıcı, avangart ve hepsinden öte düşündüğünüzden çok farklı.

İklim değişikliği zamanlarında moda tasarımı nasıl olmalı? Türkiye daha kısa süre önce orman yangınlarıyla sarsıldı. Dünyanın iklim dengesi bozuldu. Tekstil endüstrisi çevreyi en fazla kirleten sektörlerden ancak tasarımcılar daha fazla sürdürülebilirlik sağlamak için çözümler arıyor.

Türk tasarım dünyası da gelecek için yenilikçi moda tasarımı yaratma zorluğuyla karşı karşıya!

DW Türkçe'nin Türkiye'de moda serisinin konuğu Tarkan, Hayko Cepkin, Can Bonomo gibi isimlere de kıyafet tasarlayan Hatice Gökçe.

İşte Gökçe'nin cesur ve sürdürülebilir materyallerden yapılmış tasarımları...

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