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Tarikatlardan ayrılanlar anlatıyor: "Her şey İncil kursuyla başladı"

06 Aralık 2021 10:02

Dini bir tarikata üye olanlar için bu tarikattan çıkmaya karar vermek hem zor hem de genellikle duygusal ve sosyal baskı da içeren bir süreç oluyor.

Sophie, eski erkek arkadaşından ayrıldıktan kısa bir süre sonra bir alışveriş merkezinde ona yaklaşan Shincheonji tarikatına üye olmuş. Gelirinin en az yüzde 10’unu verdiği tarikattan üç sene önce ayrılmış. Johannes ise Yehova’nın Şahitleri mensubu bir aileden geliyor. Onun tarikattan çıkışı daha acılı olmuş. Babası ona artık bir oğlunun olmadığını söylemiş.

Sophie ve Johannes hayatlarının muhtemelen en önemli kararını nasıl verdiklerini ve bugün bu konuda nasıl hissettiklerini DWTürkçe'ye anlattı. 

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