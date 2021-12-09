Tarikat yurdunda katledilen öğrenci için eylem: Karanlığa teslim olmayacağız

Antalya'da Erenköy tarikatına bağlı öğrenci yurdunda, aşçı olarak çalışan İhsan Güney tarafından katledilen Mehmet Sami Tuğrul için Öğrenci Sendikası (Öğrenci-Sen) Antalya Temsilciliği eylem yaptı. Eylemde yapılan açıklamada "Daha fazla sıra arkadaşımızın yobaz zihniyetler tarafından katledilmemesi için bu düzene ancak biz dur diyebiliriz. Taleplerimizin artık dinlenmesini istiyoruz" dedi.

Eylemde, devlet yurdunda kalacak yer bulamayan öğrencilerin özel yurtlara mecbur bırakılmasına tepki gösterildi. İleri Haber'den İzel Sezer'in haberine göre, eylemde "Mehmet’in katili tarikat düzeni" ve "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganları atıldı.

"Öğrenciler mecburiyetten özel yurtlara yerleşiyor"

Açıklamayı Öğrenci-Sen Antalya Temsilcisi Berker Kocaoğlu okudu. Attalos Meydanı’nda yapılan açıklamaya, izleyenlerden de alkışlarıyla destek verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün sıra arkadaşımız Mehmet'i acımasızca katledenler, yarın başkalarını da aynı acımasızlıkla katledeceklerdir. Ancak; tarikatların arkasında sermaye varsa bizim arkamızda da kendi öz gücümüz ve en önemlisi de özgür irademiz vardır.

Temel insani haklardan birisi olan barınma hakkını devletin sağlaması gerekirken, bunun özel kurumlara bırakılması, öğrencilerin hayatlarının hiçe sayıldığının ve umursanmadığının somut bir göstergesidir.

Geleceğimiz resmen karanlığa mahkûm edilmekte ve öğrenciler bilinçli bir şekilde çaresizlik içerisinde bırakılmaktadır. Mevcut barınma sorunundan dolayı devlet yurdunda kalacak yer bulamayan öğrenciler mecburiyetten dolayı özel yurtlara yerleşmekte ve bunu da herhangi bir maddi gelire sahip olmadan yapmaya çalışmaktadırlar. Barınma hakkı üzerindeki sermaye egemenliğinin son bulması hiç şüphesiz karanlık günlerin geride bırakılmasının da başlangıcı olacaktır."

Ne olmuştu?

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Antalya İlim ve Kültür Derneği (Alim Derneği) yurdunun yemekhanesinde 7 Aralık Salı günü yurdun aşçısı İhsan Güney, Mehmet Sami Tuğrul isimli öğrenciyi katletti.

Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan yurtta meydana gelen cinayette, yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Tuğrul'un başını satırla kesti. Cinayetin meydana geldiği Alim Derneği'nin, Erenköy cemaati adı altında örgütlenen tarikat çizgisinde faaliyet gösterdiği biliniyor.