T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tarihi yapıda korkutan yangın

25 Ağustos 2020 19:30

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi bir yapının çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı tarihi bir binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda AKS 110 ve polis ekibi sevk edildi. Yangına 7 itfaiye aracı hem karadan hem de merdiven yardımıyla havadan müdahale ederken güvenlik önlemleri neticesinde cadde iki taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının söndürülmesinin ardından cadde trafiğe yeniden açıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

ETİKETLER

izmirkonaktarihi yapıyangın

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ekim 2020

Dalgıç kamerasından | Alabora olan teknede mahsur kalan balıkçıların kurtarılma anı

Barış Terkoğlu, "en tehlikeli tarikatlar" sorusunu yanıtladı: Emniyetin içerisinde 10 civarında Nurcu grup var

Uzm. Dr. Üstün: Alkol zehirlenmesinde 'karda yürüme hissi' belirtileri görüyoruz

DEVA Partisi'nin Diyarbakır kongresi halaylarla başladı

Hatay | Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Menzil tarikatında kadınlar şeyhin artan yemeğini yiyor, şifa olacağına inanıyorlar”...

Hande Yener'in albüm kapağı İran'da sansürlendi...

Seranay Sarıkaya için hastaneden açıklama...

İstanbul Ekonomi Araştırma: Bugün seçim olsa Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde...

Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24