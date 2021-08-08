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Tarihi surlardan araç ile inmek istedi, merdivende asılı kaldı

Yara almayan sürücü çevredekilerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı

08 Ağustos 2021 17:48

Bursa’da hafif ticari aracıyla tarihi surların merdivenlerinden inmek isteyen sürücü sıkışarak asılı kaldı.

Olay, Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Tophane surlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 EE 213 plakalı hafif ticari bir araç Tophane surlarında duvar ile demir korkuluğun arasına sıkıştı. Çevrede bulunan otelin çalışanları hemen sıkışan hafif ticari aracın yanına gittiler.

Yara almayan sürücü çevredekilerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Çevrede bulunan otel çalışanları durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada sıkışan arabadan çıkan sürücü olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler sürücüyü olay yerinde bulamadı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan araç çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

Kaynak: İHA

bursaaraç

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