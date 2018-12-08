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Tarihi kilise gün geçtikçe yok oluyor

08 Aralık 2018 20:16

Aydın'ın Söke ilçesinde 1821 yılında yapılan Aziz Nikolaos Kilisesi, kaderine terk edilince madde bağımlılarına ve define avcılarına teslim oldu. 197 yıllık tarihi eser, gün geçtikçe yok oluyor. Güllübahçe Mahallesi Gelebeç Mevkii'nde yer alan 197 yıllık Aziz Nikolaos Kilisesi'nin hali üzüntü yarattı. Hristiyan aleminin önemli din adamlarından Noel Baba denilen Aziz Nikolas'ın adına Gelebeç'te oturan Rumlar tarafından yaptırılan ve Anadolu'da Noel Baba adına inşa edilmiş ikinci kilise olması bakımından büyük önem taşıyan yapı, kaderine terk edilince madde bağımlılarına ve define avcılarına teslim oldu. Her tarafına sprey boyayla yazı yazılan, defineciler tarafından talan edilerek harabe haline getirilen kilisenin duvarlarındaki tasvirler ve bezemeler ise dökülmeye başladı. RESTORE EDİLEREK GÜNÜMÜZE KAZANDIRILMALI Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Özçakır, 1821 yılında yapılan Aziz Nikolaos Kilisesi'nin Aydın'da ayakta kalan 2 kiliseden birisi olduğunu belirterek, Biri Germencik Mursallı'da, diğeri de Aziz Nikolaos Kilisesi. Burası maalesef kaderine terk edilmiş durumda. İlgisiz ve tahrip edilmiş. Her tarafından yağmur suları akıyor. Girişinde ve kapısında kontrolsüz girişle her türlü kötü niyetli kişilere de mekan olmuş bir tarihi yer dedi. Kilisenin restore edilerek turizme açılmasını istediklerini ifade eden Özçakır, Dini turizmi canlandırmak amacıyla bu kilisenin restore edilerek turizme açılmasında büyük yarar var. Bu amaçla çevredeki belediyelerimiz, büyükşehir belediyemiz, valiliğimiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere bu tarihi binanın işlevlendirilerek, etrafındaki restore edilmiş diğer binalara uygun olarak tarihi günümüze kazandırılmasını öneriyoruz dedi.

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