Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Roma sütunu ve altın yaldızlı kitap ele geçirildi

Malatya’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 adet Roma sütunu ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi.

Malatya ve Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan adli arama kararı ile adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; Roma Dönemi'ne ait oldukları değerlendirilen 36 x 32 cm ebadında 1 adet Roma sütunu ve 1 adet deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.