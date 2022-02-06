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Tarihi Beyazıt Kulesi yenilendi

"Hem buradaki sistemlerimizi yeniledik hem de kulenin içinde bizim gördüğümüz tarihi eser açısından risk oluşturabilecek bazı noktalarda güçlendirme çalışmaları yaptık"

06 Şubat 2022 16:16

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi Beyazıt Kulesi yenilendi. 

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner, "1828 yılında bir yenilenmesi söz konusu. Oradan sonra da İstanbul Üniversitesi'nin kullanımıyla devam eden bir realitesi var içinde. Aslında bizim de burada telsiz haberleşme sistemlerimiz var. İçerisi teknolojik altyapı olarak da dağınık bir durumdaydı, bütün sistem odalarını ve sistem ekipmanlarını da düzenleme fırsatı bulduk. Dolayısıyla şimdi içerisi gezilebilir, görülebilir bir hale geldi" dedi.  

"Tarihi eser açısından risk oluşturabilecek bazı noktalarda güçlendirme çalışmaları yaptık"

Özgüner şöyle devam etti;

"İzin süreci de tamamlandıktan sonra ekiplerimiz oldukça titiz bir çalışmayla hem buradaki sistemlerimizi yeniledik hem de kulenin içinde bizim gördüğümüz tarihi eser açısından risk oluşturabilecek bazı noktalarda güçlendirme çalışmaları yaptık."

beyazıtkulefatihistanbul

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