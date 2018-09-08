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Tarih 8 Eylül 2003 | 'Efsane' vali Recep Yazıcıoğlu hayatını kaybetti

08 Eylül 2018 20:51

Ankara'nın Temelli beldesi yakınlarında 2 Eylül'de geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi altında bulundurulduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde 4 Eylül Perşembe günü beyin ölümü gerçekleşen ve yaşam destek ünitesine bağlı olarak diğer organları yaşatılan Vali Yazıcıoğlu, 8 Eylül 2003 tarihinde vefat etmişti. Recep Yazıcıoğlu Kimdir? 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğan Recep Yazıcıoğlu, yüksek öğrenimini Ankara Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1975 yılında askerliğini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda asteğmen olarak yaptıktan sonra, 1968 yılında, Aydın Maiyet Memuru olarak göreve başladı. 1971 - 1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca kaymakamlıkları görevinde bulundu. 1971 - 1984 yılları arasında, sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1984 yılında Tokat Valiliği'ne atandı. Daha sonra, 14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliği'ne atandı ve bu görevinden sonra, 26 Eylül 1999'da da Merkez Valiliği'ne getirildi. Yazıcıoğlu, evli, üç çocuk babası idi.

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