T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tantuni ustasına bıçaklı saldırı

Olay yerinden kaçan A.O. yakalanarak gözaltına aldı

15 Ağustos 2021 13:53

Elazığ'da daha önce çalıştığı iş yerine gelen bir kişi, tantuni ustasını bıçakla yaraladı.

Olay İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir tantunicide meydana geldi. İddiaya göre A.O isimli şahıs yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldı. Daha sonra A.O nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı akşam saatlerinde iş yerine gelerek tantuni ustası Y.S. ile tartışmaya başladı.

Tartışma daha sonra kavga dönüşürken A.O. masadan aldığı bıçakla Y.S.’yi yaraladı. A.O. tezgâhı dağıtarak iş yerinden kaçtı. İş yerinde bulunan diğer personeller durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Y.S.’yi ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan A.O. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

tantunielazığ

Diğer Videolar

CHP: İşimiz çok, mesaimiz yoğun

Meral Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor

Antalya'da ejder meyvesi tartışması karakolda son buldu; "Meyveleri alınca cinnet geçirdim"

İmamoğlu'ndan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı; "Bu şehir hepimizin"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ekim 2021

Türkiye'den Almanya'ya göç nedenleri

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24