T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tanju Özcan: Çay atmak suçsa Cumhurbaşkanı niye halka atıyor?

08 Ağustos 2021 09:55

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesini ziyareti sırasında halka çay atmasından sonra, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da belediye meclisinde AKP'lilere çay fırlatması hakkında "Çay atmak suçsa Cumhurbaşkanı niye halka atıyor?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesini ziyareti sırasında halka çay atmasından sonra, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Bolu Meclisinde AKP'lilere çay atmıştı. Olayı ardından 'Hakaret ettin' eleştirilerine maruz kalan Tanju Özcan da mecliste, 'Cumhurbaşkanına hakaret ettin mi demek istiyorsunuz, o da attı' şeklinde cevap verdi.

 

 

 

 
bolu belediyetanju özcançayerdoğa

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu, Hatay'da mehter takımı ile karşılandı

Kampüste, ikram köfte ekmek kuyruğu

Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsündeki aracın sürücüsüne para cezası

Pınar Gültekin'in babası: 6 mahkemedir boşuna geliyoruz

Bisikletli kadınların İstanbul’dan Kırklareli’ne yolculuğu

İmamoğlu'ndan "Nasıl bir taksiye ihtiyaç var?" paylaşımı: Kaliteli bir taksi hizmeti için el kaldırıyoruz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24