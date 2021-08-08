Tanju Özcan: Çay atmak suçsa Cumhurbaşkanı niye halka atıyor?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesini ziyareti sırasında halka çay atmasından sonra, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da belediye meclisinde AKP'lilere çay fırlatması hakkında "Çay atmak suçsa Cumhurbaşkanı niye halka atıyor?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesini ziyareti sırasında halka çay atmasından sonra, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Bolu Meclisinde AKP'lilere çay atmıştı. Olayı ardından 'Hakaret ettin' eleştirilerine maruz kalan Tanju Özcan da mecliste, 'Cumhurbaşkanına hakaret ettin mi demek istiyorsunuz, o da attı' şeklinde cevap verdi.