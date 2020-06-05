Tanju Çolak: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, korona virüs günlerinde ücretlerinde az indirime giden futbolcu ve teknik direktörler için, "Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış" ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Medikil firması tarafından üretilen ve sağlık amaçlı kullanılan bentonit kilinin tanıtım toplantısına katıldı. Burada bentonit kilinin faydalarından bahseden Çolak, Türk futboluna dair açıklamalarda bulundu. Özellikle Arda Turan’ın Galatasaray’a futbolcu olarak bir şey veremeyeceğini ifade eden Tanju Çolak, Türkiye’de oynayan yabancı futbolcuların ve yerli teknik direktörlerin ücretlerinde Avrupa'ya oranla az indirim yapmasına çok sert tepki gösterdi.

"Olmayan bir Arda Turan nasıl geri dönecek?"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den, Arda Turan'ı yanına alıp antrenör olarak yetiştirmesini rica eden Çolak, Turan'ın futbolla diyaloğunun da zayıfladığını söyleyerek, "Arda Turan, Galatasaray'da güzel şeyler yapmıştır. Güzel paralar kazandırmıştır. Bir aşk yaşandı ve bitti. Arda Turan iki senedir yok. Olmayan bir Arda Turan nasıl geri dönecek? Arda çok dürüst bir adam. Karakter olarak da düzgün ama futboldan çok uzaklaştı. Futbolla diyaloğu zayıfladı. Sen futboldan uzaklaşırsan ne kadar yakın olabilirsin. Fatih Terim’e soruyorum. Galatasaray'da kimi çıkardı teknik direktör olarak? Hiç kimse yok. Buradan rica ediyorum Fatih Terim’e; Arda’yı yanına al. Hasan Şaş gitti. Yardımcı direktör yap. Arda'nın ağabey niteliği var, karakterli oyuncu ve en iyi oyunculardan biri. Yardımcı antrenörlükte öğreteceği ve sunacağı çok şey var. Bari Galatasaray'dan bir tane teknik direktör çıksın. Fatih Terim'de 'Evet, ben Arda’nın önünü açtım' desin. Çünkü Fatih Terim 15-20 yıldır Şenol Güneş ile ülkemizde varlar. Ancak onların yanından hiçbir yardımcı antrenör çıkıp, teknik direktör olmadı" diye konuştu.