T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tanju Çolak: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış

05 Haziran 2020 10:38

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, korona virüs günlerinde ücretlerinde az indirime giden futbolcu ve teknik direktörler için, "Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış" ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Medikil firması tarafından üretilen ve sağlık amaçlı kullanılan bentonit kilinin tanıtım toplantısına katıldı. Burada bentonit kilinin faydalarından bahseden Çolak, Türk futboluna dair açıklamalarda bulundu. Özellikle Arda Turan’ın Galatasaray’a futbolcu olarak bir şey veremeyeceğini ifade eden Tanju Çolak, Türkiye’de oynayan yabancı futbolcuların ve yerli teknik direktörlerin ücretlerinde Avrupa'ya oranla az indirim yapmasına çok sert tepki gösterdi.

"Olmayan bir Arda Turan nasıl geri dönecek?"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den, Arda Turan'ı yanına alıp antrenör olarak yetiştirmesini rica eden Çolak, Turan'ın futbolla diyaloğunun da zayıfladığını söyleyerek, "Arda Turan, Galatasaray'da güzel şeyler yapmıştır. Güzel paralar kazandırmıştır. Bir aşk yaşandı ve bitti. Arda Turan iki senedir yok. Olmayan bir Arda Turan nasıl geri dönecek? Arda çok dürüst bir adam. Karakter olarak da düzgün ama futboldan çok uzaklaştı. Futbolla diyaloğu zayıfladı. Sen futboldan uzaklaşırsan ne kadar yakın olabilirsin. Fatih Terim’e soruyorum. Galatasaray'da kimi çıkardı teknik direktör olarak? Hiç kimse yok. Buradan rica ediyorum Fatih Terim’e; Arda’yı yanına al. Hasan Şaş gitti. Yardımcı direktör yap. Arda'nın ağabey niteliği var, karakterli oyuncu ve en iyi oyunculardan biri. Yardımcı antrenörlükte öğreteceği ve sunacağı çok şey var. Bari Galatasaray'dan bir tane teknik direktör çıksın. Fatih Terim'de 'Evet, ben Arda’nın önünü açtım' desin. Çünkü Fatih Terim 15-20 yıldır Şenol Güneş ile ülkemizde varlar. Ancak onların yanından hiçbir yardımcı antrenör çıkıp, teknik direktör olmadı" diye konuştu.

ETİKETLER

tanju çolakarda turanfatih terimpara aşkı forma aşkıkoroanvirüsücret indirimigalatasaray

Diğer Videolar

Bağcılar'da polisi şehit eden zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Temmuz 2020

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togo’da

Oğlunun tedavi gördüğü merkezi bastı; önce iş yeri sahibini, sonra kendini öldürdü!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, görüntüleri paylaştı; 'Yürüyen merdivenleri çalışmıyööööör' diyen vatandaşlara seslendi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı'ndan AKP'li Mehmet Metiner'e: Biraz daha...

Erdoğan'ın fotoğraflarını yırtıp atan belediye başkanının görüntüleri ortaya çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor; çok korkuyorum...

Sözcü yazarı Özdil'den 'Akdeniz uyarısı': Maazallah, Ayasofya'yı cenaze namazıyla açmayalım...

Tarih profesörü Sofuoğlu, Ayasofya'daki eserlerin sökülmesini savundu: Camide fahişe olur...

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu...

Ceylanpınar'da 2 polisin öldürülmesine ilişkin önemli iddia: Bir polis delillerle...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı'ndan AKP'li Mehmet Metiner'e: Biraz daha...

Erdoğan'ın fotoğraflarını yırtıp atan belediye başkanının görüntüleri ortaya çıktı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24