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Tanju Çolak: Fatih Terim'le bindiğimiz uçak düşsün diye dua ettim

"Uçak düşmedi, indik; bir araç geldi, dördü bindi beni arabaya almadılar, ağladım"

20 Nisan 2022 08:39

Türkiye'de futbolun efsane golcüsü olarak tanınan Tanju Çolak'ın canlı yayında yaptığı Fatih Terim itirafı gündem oldu. Fatih Terim ile arasının iyi olmadığını söyleyen Çolak, "Fatih Terim, Haluk Ulusoy, Metin ve Oğuz'la aynı uçağa bindim. Başladım dua etmeye. Uçak düşsün de Türkiye kurtulsun diye" dedi.

Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan eski futbolcu Tanju Çolak'ın açıklamaları gündeme oturdu.

"Dördü bindi beni arabaya almadılar"

Fatih Terim ile ilgili bir anısını anlatan Çolak, "Antalya'daki teknik direktörler seminerine giderken, Fatih Terim, Haluk Ulusoy, Metin ve Oğuz'la uçağa bindim. Başladım dua etmeye. Uçak düşsün de Türkiye kurtulsun diye. Uçak düşmedi. Uçaktan indik. Bir araç geldi, dördü bindi beni arabaya almadılar. Ağladım. Avrupa gol kralı bana yapıyorlar bunu. Bana yapılıyorsa herkese yapılır bu" ifadelerini kullandı.

Tanju ÇolakFatih TerimMetin OğuzHaluk Ulusoyuçak düşşsün diye dua ettimBuket Aydın ile Yüz Yüze

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