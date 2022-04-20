Tanju Çolak: Artık AK Partili değilim, diğer taraftayım

Eski futbolcu Tanju Çolak katıldığı bir televizyon programında siyasi düşüncesiyle ilgili açıklamada bulundu. Daha önce AKP'den milletvekili aday adayı da olan Tanju Çolak, programda seçimlerdeki adaylık süreçlerinden bahsederken eskisi gibi düşünmediğini belirterek "Siyaseten AKP tarafında değilim artık; sağ taraftayım ama orada değilim" dedi.

Haber Global'de yayımlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına futbolun efsane golcüsü olarak bilinen Tanju Çolak konuk oldu. Çolak'ın Buket Aydın'a, AKP'den belediye başkanlığı ve milletvekili aday adayı olduğu dönemleri anlattırken yaptığı açıklamalar gündem oldu.

"Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim"

"Siyasi olarak aynı düşüncede değilim. Artık gerçek değerimizi kabullenen bir diğer tarafta olmak istiyorum. Üzülüyorum, değer kıymet bilinmediği için. Öyle büyük paralar bozdurdum ki. Sadece sevgi saygı bekledim. Avrupa Gol Kralı'yım, biraz değer ya" diyen Çolak, "Cumhurbaşkanını seviyorum ama artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim" sözleriyle AKP'li olmadığını dile getirdi.

İyi Parti'ye mi geçiyor?

"Bugün bakıyorum siyaseten AKP tarafında değilim artık; sağ taraftayım ama orada değilim" ifadesini kullanan Çolak, sunucunun "İyi Parti tarafında mısınız?" sorusuna ise "yorum yapmıyorum" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

2014 yılında İzmir'in Urla ilçesinde AKP'den belediye başkanlığı için aday adayı olan Çolak, 2015 genel seçimlerinde de İstanbul'dan AKP milletvekili aday adayı olmak istemiş; ancak aday gösterilmemişti. 2018 yılındaki 24 Haziran seçimlerinde İzmir'den AKP İzmir 1'inci bölgeden milletvekili aday adayı olmak için başvurmuş ve vekillik şansını yeniden denemişti.

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