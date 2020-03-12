'Sınır'da yaşam 14. gününde | 'Tampon' bölgedeki sığınmacılara müdahale devam ediyor

Türkiye’nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Avrupa'ya geçmek için Edirne’ye akın eden binlerce sığınmacının Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bekleyişi devam ediyor.

‘Tampon’ bölgede Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara biber gazı ve plastik mermilerle müdahalede bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde 'Yunanistan tarafından sınırdan geri itilen aileler ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvuruların mahkeme tarafından işleme alındığını duyurmuştu.