T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Sınır'da yaşam 14. gününde | 'Tampon' bölgedeki sığınmacılara müdahale devam ediyor

12 Mart 2020 11:56

Türkiye’nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Avrupa'ya geçmek için Edirne’ye akın eden binlerce sığınmacının Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bekleyişi devam ediyor. 

‘Tampon’ bölgede Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara biber gazı ve plastik mermilerle müdahalede bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde 'Yunanistan tarafından sınırdan geri itilen aileler ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvuruların mahkeme tarafından işleme alındığını duyurmuştu.

 

ETİKETLER

TürkiyeYunanistansığınmacıEdirnesınır kapısı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Nisan 2020

Koronavirüs nedeniyle ıssız adaya dönüşen Akdamar'dan kartpostallık görüntüler

Gazeteciler haber yaparken haber oldular; ‘sosyal mesafesiz’ gazetecilik

Ragnarok dizisinin başrol oyuncusu Herman Tommeraas'ın Türkçe ile imtihanı: Bunu söylemem imkansız

Atatürk Havalimanı’ndaki sahra hastanesinin inşaatı devam ediyor; çatı ve duvarlar ortaya çıktı

Koronavirüs günlerini karavanda geçiriyorlar: Apartmanda komşuluk bitti, burada komşuluk arkadaşlık var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Atatürk'ü işaret ederek 'Bu subay bir işbirlikçidir' diyen Fatih Tezcan...

5 Dakika Adalet: Ölüm orucunda kritik eşiği aşan Grup Yorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mustafa Koçak ölüm orucunun 297. gününde yaşamını yitirdi...

Cüneyt Özdemir'den Canan Kaftancıoğlu'na: Bir de benim yüzüme söyleyin bu...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü mü?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Atatürk'ü işaret ederek 'Bu subay bir işbirlikçidir' diyen Fatih Tezcan...

5 Dakika Adalet: Ölüm orucunda kritik eşiği aşan Grup Yorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24