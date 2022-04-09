T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tamircide korku dolu anlar: Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı

09 Nisan 2022 12:06

İstanbul Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası, tornavida sokulunca bomba gibi patladı. Olay anı kameralara yansırken, içeride bulunan 3 kişi büyük panik yaşadı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Kasımpaşa’da bir telefon tamircisinde meydana geldi. İçeride bulunan 3 kişiden biri bozuk telefonu tamir etmek üzere masaya oturdu. Bu sırada yanındakilerden yardım isteyen şahıs elindeki tornavidayı bataryaya sokunca patlama oldu.

Büyük korku yaşayan şahıs, alev alev yanmaya başlayan telefonu yere fırlattı. İçerdekiler yanan telefonu kendi imkânlarıyla söndürürken, olayda yaralanan olmadı. Korku dolu dakikalar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbulKasımpaşacep telefonutornavidabataryapatlama

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

"Her yer Taksim her yer direniş" sloganlarıyla Taksim'e yürüyen TİP'e polis engeli

Erdoğan'dan ‘açlık’ konusunda 3 gün arayla zıt açıklamalar

Erzurum'da Diyanet'e bağlı Kur'an kursunda çocuğu istismara uğrayan anne: Ali Erbaş buradakilere de plaket hazırla

Muharrem İnce: Kadınların kıyafeti ile uğraşmak, ahlak bekçiliği yapmak, konser ertelemek orta çağ işidir

Avukatı konuştu; İmamoğlu ceza alırsa ne olacak?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24