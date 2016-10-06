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Tam gün eğitimde sistem nasıl olacak?

06 Ekim 2016 10:39

Eğitimde ikili sistem kaldırıldı, tekli eğitim modeline geçildi. Tekli sistemin hayata geçmesiyle birlikte, öğrenciler artık sabahçı, öğlenci olarak ayrılmayacak tüm gün okulda olacaklar. Peki yeni düzende neler değişecek? Öğrenciler sabah saat 09:00'da okulda olacaklar ve öğleden sonra saat 16:00'a kadar ayrılmayacaklar. Bu arada ders yoğunluğunda herhangi bir artışın söz konusu olmayacağı bildirilirken, öğrencilerin sosyal etkinliklerine ağırlık verileceği öğrenildi. Öğrenciler öğle yemeklerini evlerinde değil okulda yiyecekler, MEB konuyla ilgili çalışmaları tamamlayacak ve Başbakan'ın konuşmasına bakıldığı zaman söz konusu yemeğin öğrencilere ücretsiz olarak temin edileceği anlaşılıyor. 5'inci sınıftan itibaren yabancı dile ağırlık verilecek ve öğretmen olması durumunda ekstra dil öğretilmesi de mümkün olacak.

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