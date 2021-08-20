T24 LogoT24 Logo
Haberler

Taliban'dan kaçarak Türkiye'ye gelen kadın: Çocuklarıma kavuşmak istiyorum, orada can güvenlikleri yok

"Eşimden 20 gündür haber alamıyorum"

20 Ağustos 2021 12:07

Afganistan'da Taliban'dan kaçarak, Türkiye'ye gelen 4 çocuk annesi R.F. (28), ülkesinde kalan eşi ve 2 çocuğundan günlerdir haber alamadığını söyledi.

R.F., 2 çocuğu ile birlikte yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye geldi. Ankara'da akrabalarının yanında kalan R.F.'nin 1'i kız 2 çocuğu ve eşi Afganistan'da kaldı. R.F., Afganistan yönetimini ele geçirmesinin ardından Taliban'ın ülkede internet ve telefon kullanılmasına izin vermediği için 2 çocuğu ve eşiyle iletişim kuramadığını söyledi. Çocukları ve eşinin can güvenliğinden şüphe ettiğini söyleyen R.F., "Kocam ile 2 çocuğum Afganistan'da kaldı. Kocamla 20 gün önce konuştuk. Kendisinden haber alamıyorum. Nerede olduklarından haberim yok" dedi.

"Çocuklarıma kavuşmak istiyorum"

R.F., çok zor durumda olduklarını belirterek, "Taliban bizim ülkemize bomba attı. Şu an hiçbir şeyimiz kalmadı. Orada internet kesik, herkes çok zor durumda, telefon yok, iletişim kuramıyoruz. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Orada can güvenlikleri yok. Orada insanlar vahşet ile yaşıyor. Genç kızları nikahlarına alıyorlar, evde oğlan varsa onları da askere alıyorlar. Ben büyüklerden istiyorum; ülkemizde savaş olmasın, herkes evinde oturabilsin. Çok sıkıntıdayız, hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuklarım ve kocam yanımda olsun istiyorum, ülkemde yaşam kalmadı, çok zor durumdayız" diye konuştu. 

AfganistançocukkaçtıTürkiye'yehaber

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ekim 2021

'Diyalog' filminin ekibi T24'te: "32 dakikalık bir tek planlık sekansla seyirciye şahitlik hissini geçirmek istedik"

'Birlikte Öleceğiz' film ekibi T24'te: "Benim için bu kadar çok yönlü bir karakteri oynayabilmek inanılmaz bir deneyimdi"

Fehmi Koru: Fetullah Gülen'e gitmem için Erdoğan ve Gül ikna etti

Kılıçdaroğlu, atık kâğıt işçilerini ziyaret etti: Bir çalışma yapılıyor, hepiniz kazanacaksınız

Bursa'da farklı tarihlerde yaşanan trafik kazaları mobese kamerasında

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24