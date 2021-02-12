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Takvim'in 'market tavsiyeleri'ni tiye alan TikTok videosu viral oldu! "Cazip kokular seni yoldan çıkarmasın"

"Şarküteri reyonundayken burnumuzu kapatıyoruz"

12 Şubat 2021 16:17

Takvim gazetesinin geçtiğimiz günlerde manşete taşıdığı "Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin" başlıklı haberini tiye alan bir TikTok videosu sosyal medyada viral oldu. 

Bir TikTok videosunda Takvim'in , market alışverişlerinde "fazla harcama yapmamaları" için ipuçları verdi. Takvim'in hazırladığı ipuçları arasında "Cazip kokular yoldan çıkarmasın, alışverişe çocuklarla çıkmayın, sepet kullanın" gibi 'tavsiyeler' içeren ve eleştiri alan haberi tiye alındı. 

Videoda 'Şarküteri reyonundayken burnumuzu kapatıyoruz, cazip kokular seni yoldan çıkarmasın', 'Büyük araba kullanmayın' gibi ifadeler kullanıldı. 

TIKLAYINIZ - Takvim gazetesi hayat pahalılığına çare buldu: Alışverişe tok karnına çıkın, çocukları götürmeyin, araba değil sepet alın!

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