Takvim'in 'market tavsiyeleri'ni tiye alan TikTok videosu viral oldu! "Cazip kokular seni yoldan çıkarmasın"

Takvim gazetesinin geçtiğimiz günlerde manşete taşıdığı "Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin" başlıklı haberini tiye alan bir TikTok videosu sosyal medyada viral oldu.

Bir TikTok videosunda Takvim'in , market alışverişlerinde "fazla harcama yapmamaları" için ipuçları verdi. Takvim'in hazırladığı ipuçları arasında "Cazip kokular yoldan çıkarmasın, alışverişe çocuklarla çıkmayın, sepet kullanın" gibi 'tavsiyeler' içeren ve eleştiri alan haberi tiye alındı.

Videoda 'Şarküteri reyonundayken burnumuzu kapatıyoruz, cazip kokular seni yoldan çıkarmasın', 'Büyük araba kullanmayın' gibi ifadeler kullanıldı.

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