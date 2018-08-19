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Taksim'de duygu sömürüsüne suçüstü: Engelli derneğinin gazetesini satıp çıkar elde eden 3 kişi gözaltına alındı

19 Ağustos 2018 21:07

Taksim Meydanı'nda engelli derneğinin gazetesini özelikle turistlere satarak çıkar elde ettikleri belirlenen biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Taksim Meydanı'nda yürürken gözlerine kestirdikleri kişileri durduran ve engelli derneği yararına bağış için gazete sattıklarını söyleyen kişiler son günlerde oldukça dikkat çekiyordu. Çok iyi derece İngilizce konuşan kişilerin ilk hedefleri turistler oluyordu. Durdurdukları kişilere bir süre bilgi veren kişiler, daha sonra çantalarından çıkardıkları gazeteyi gösterip “Biz üniversite öğrencisiyiz, gönüllüyüz" deyip bağış istiyorlardı. Dernekle ilgisi olmadığı belirlenen biri kadın 3 kişi sivil polisler tarafından takibe alındı. Polis yine bir kişiyi ikna çabası içinde olan kişileri gözaltına aldı. Taksim Polis Merkezi'ne götürülen kişilere kabahatler kanunundan para cezası kesilirken çantalarındaki gazetelere ve satıştan elde ettikleri belirlenen paralara el konuldu.

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