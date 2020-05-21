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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

21 Mayıs 2020 18:55

İstanbul'da yeni tip Koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle İstanbul'da vatandaşların yoğun olduğu noktalar boş kalmıştı. Koronavirüs öncesinde her gün binlerce yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı, tekrar yoğunlaşmaya başladı. Koronavirüs öncesi döneme adeta dönüş yapan cadde ve meydanda kaydedilen görüntüler, sosyal mesafe kuralının yok sayıldığını gözler önüne serdi. Akşam saatlerinde hafif şekilde etkili olan rüzgar nedeniyle ise İstiklal Caddesi'nde yürüyen insanların zor anlar yaşadığı görüldü.

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