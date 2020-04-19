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Taksim’de sokağa çıkma kısıtlamasını delen ehliyetsiz sürücüye ceza

19 Nisan 2020 12:05

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim’de denetimlerini sürdüren trafik polisleri, ehliyetsiz bir sürücüye 2 bin 274 lira idari para cezası uyguladı. Sürücü, “polisler görevini yapıyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu iki günlük sokağa çıkma kısıtlamanın getirilmesinin ardından mega kent adeta hayalet şehre döndü. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim’de denetim gerçekleştirdi.

Ehliyetsiz trafiğe çıkan sürücüye ceza
Trafiğe çıkan araçları durduran polis, neden çıktıklarını sordu. Sürücülerin izin belgelerinin olduğunu belirtmesi üzerine polis, hem belgelerini hem de kimliklerini kontrol etti. Kontroller esnasında durdurulan bir otomobilin sürücüsüne ehliyet soruldu. Sürücünün ehliyetinin olmadığının anlaşılması üzerine 2 bin 274 lira idari para cezası kesildi. Sürücü, “polis ekipleri işini yapıyor” dedi.

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