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Taksim’de Macron karşıtı eylem

Eylemciler, Hz. Muhammed ile ilgili sloganlar attı

26 Ekim 2020 18:25

KRT TV'nin Twitter adresinde yer alan habere göre, İstanbul Fatih'te dün Fransa’da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin resmî bina duvarlarına yansıtılmasına tepki eyleminin ardından yine Suriyeli bir grup, bugün de Taksim'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aleyhinde eylem yaptı. 

Sosyal medyada paylaşılan yaklaşık on beş saniyelik görüntüye göre eylemciler, Hz. Muhammed ile ilgili sloganlar attı.  

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün bir kez daha Macron'u hedef alarak, "Fransa’nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başladı. Bu saldırılar bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen bir politika haline gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, "Buradan sesleniyorum, siz faşistsiniz, siz Nazi'nin zincir halkalarısınız. 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'daki Musevilere yönelik linç kampanyasının benzerine Müslümanlar maruz kalıyor" demişti. 

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