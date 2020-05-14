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Takside soygun kamerada: Bıçak zoru ile gasp etti

14 Mayıs 2020 13:31

İstanbul’da bir taksiye binen kimliği belirsiz kişi, taksi sürücüsünü gasp etti. Yanında bulunan bıçak ile sürücüyü tehdit eden şüpheli, taksi sürücüsünün cebinde bulunan paraları gasp etti. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan anları taksinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Boğazköy yolunun ormanlık alanında meydana geldi. Eyüpsultan İlçesi’nden binen kimliği belirsiz kişi taksi sürücüsüne Arnavutköy’e gideceğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen taksi sürücüsü Arnavutköy Boğazköy yolunun ormanlık alanına geldiği anda bir anda arkada oturan şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşadıkları karşısında şoke olan taksi sürücüsü şahsın kendisini tehdit etmesi üzerine cebinde bulunan paraları çıkararak şahsa verdi. Şahıs, paraları aldıktan sonra taksiden inerek hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri ise kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yanan o anlar taksinin içerisinde bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde önce şahsın aracın arkasına oturduğu bir süre sonra ise cebinden bıçağını çıkararak taksi sürücüsünün karnına dayadığı görülüyor. Taksi sürücüsü daha sonra cebinde bulunan paraları teslim ediyor.

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