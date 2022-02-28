Taksiciyle yolcular arasında ücret tartışması: Yolcuları karayolunda bekletti, darp etti

İstanbul Avcılar'da taksici ile yabancı uyruklu yolcular arasında ücret nedeniyle gerginlik yaşandı. Yoldan geçen bir meslektaşından da destek alan taksici, ücretini ödemediğini iddia ettiği müşterilerini, karayolunun kenarındaki demir parmaklıkların arasında bekleterek gitmelerine izin vermedi.

Yolu ayıran parmaklıkların diğer tarafında bulunan arkadaşlarından para alan yabancı uyruklu müşteriler, taksici ile anlaşmaya çalıştı. İkna olmayan taksici, yolculardan birine yumruk attı. Dakikalarca süren gerilim, oradan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis, tartışmaya nokta koydu. Polis merkezine gitmek istemeyen taksici ve yolcular, ücret konusunda anlaşarak ayrıldı.