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Taksici aracında unutulan 300 bin Euro'yu sahibine teslim etti

Yolcu, kendisine unuttuğu parayı getiren taksiciye teşekkür etti

23 Kasım 2020 13:11

İstanbul Havalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Engin Olgaç (31), arabasında unutulan ve içinde 300 bin Euro (2 milyon 800 lira) döviz olan çantayı sahibine teslim etti. Parasını kaybettiğini fark ettikten sonra paniğe kapılan yolcu, parasına kavuştuktan sonra sevinç yaşadı ve taksiciye teşekkür etti. 

Yedi yıldır taksicilik yapan Engin Olgaç, gece 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan yabancı uyruklu bir turisti aracına aldı. Talebi üzerine turisti Laleli'de bir otele bırakan Olgaç, mesaisinin bitmesinin ardından yıkamacıya giderek aracında temizlik yaptı. Bu sırada arka koltukta bir çanta buldu. Hemen otel ile iletişime geçen Engin Olgaç, durumu otel yetkilileri aracılığıyla turiste bildirdi. 

Bu sırada şüphe üzerine çantayı açan Olgaç, içinde poşetlere sarılı şekilde Euro buldu.  Daha sonra tekrar otele giden taksici, içinde 300 bin Euro olan çantayı sahibine teslim etti. Taksicinin arkadaşları o anları kamera kaydına aldı. Görüntülerde oldukça mutlu olduğu fark edilen turist, taksiciye teşekkür etti. 

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