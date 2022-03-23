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Taksi şoförü, tartıştığı yolcuyu araçtan attı

Olay yerine gelen polis ekipleri, taksi şoförünü gözaltına aldı

23 Mart 2022 12:20

İstanbul Kağıthane'de, yoğun trafiği gerekçe göstererek yarı yolda indirmek istediği iki yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Yolculardan biri gideceği yerde inerken diğer yolcu, taksi şoförü ile tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü hakaretler ederek yolcuyu eşyalarıyla birlikte taksiden attı. Taksici gözaltına alınırken, yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, dün 21.00 sıralarında gerçekleşti. İşten çıktıktan sonra ablası ile birlikte 34 THA 12 plakalı taksiye binen Büşra B., taksi şoförüne kendisinin Sanayi Mahallesi'nde ineceğini, ablasını ise Seyrantepe'ye götürmesini söyledi. İddiaya göre; bir süre ilerledikten sonra taksi şoförü Büşra B.'ye, gitmek istediği yerde yoğun trafik olduğunu gerekçe göstererek inmesini istedi. Bunun üzerine Büşra B. ve ablası, taksi şoförü ile tartışmaya başladı.  

"Sabaha kadar seni mi gezdireceğim?"

Taksi şoförü, Büşra B.'ye, "Beğenmiyorsan inersin, para da vermezsin. Sabaha kadar seni mi gezdireceğim? Mazot olmuş 30 lira. Seyrantepe'ye gideceğim, alternatif yol var. 2 dakika yürüsen ne olacak? 20 lira vereceksiniz, esir alıyorsunuz insanları" diyerek tepki gösterdi. Büşra B. ise taksiden inmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü Büşra B.'yi gitmek istediği adrese götürdü. 

Büşra B. indikten sonra taksi şoförü, ablasını götürmek üzere Seyrantepe istikametine ilerlemeye başladı. Bu sırada ablası ile taksi şoförü arasındaki tartışma yol boyunca devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü, yolun yarısında durup yolcuyu araçtan indirdi.

İddiaya göre; bir yandan hakaret eden taksi şoförü, bir yandan da Büşra B.'nin ablasının eşyalarını taksiden dışarıya attı. Bunun üzerine kadın, polisi arayarak taksi şoföründen şikayetçi oldu. Olayın yaşandığı yere hızla gelen polis ekipleri, taksi şoförünü gözaltına aldı. (DHA)

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