Taksi dolmuşçularından İBB binası önüne protesto

İstanbul’da faaliyet gösteren yüzlerce taksi dolmuş şoförü, şikayet ve taleplerinin İBB komisyonlarında gündeme gelmediği iddiasıyla bir araya geldi. Alt komisyonlarda onaylanan şikayet ve taleplerinin üst komisyonlarda görüşülmediğini belirten taksi dolmuşçular, Kadıköy’de bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. Taksi dolmuşçuları, taleplerinin yerine getirilmemesinden ötürü mağduriyet yaşadıklarını, kazanç sağlayamadıkları için araçlarının evlerinin önünde yattıklarını belirtti.

Şoförler, Kadıköy’den yola çıkıp Saraçhane’deki İBB binasının önüne araçlarını bırakarak durumu protesto etti.