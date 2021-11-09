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Taksi çağırıp, sürücüsünün cüzdanını çaldılar

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

09 Kasım 2021 14:56

İzmir'in Ödemiş ilçesinde taksi çağırıp sürücüsünün cüzdanını çalan hırsızlar yakalandı. Taksicinin cüzdanını çaldıktan sonra paraları alıp cüzdanı yakan 2 şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görenci Sokak üzerinde dün 18.30 sıralarında K.Ş.Y. (36) idaresindeki ticari taksiye iki kişi binerek Görenci Sokak’a gitmek istediğini söyledi. Sokağa geldiklerinde ön yolcu koltuğunda oturan kişi, parayı uzattıktan sonra telefonla konuşur gibi yapıp elindeki cüzdanını, taksi sürücüsünün de cüzdanının olduğu, aracın el freninin yanına koydu. 2 kişi daha sonra parayı verip taksiden indi.

Taksi sürücüsü, yolcuları indirdikten sonra cüzdanının yerinde olmadığını fark etti. İçerisinde kimlik, ehliyet, belgeler ve banka kartları ile bin 200 lira parasını kaptıran sürücü, emniyete giderek şikâyetçi oldu.

Şikâyetin ardından olayla ilgili şüphelileri yakalama çalışmaları başlata polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerini izleyen polis, sağ arka kapıdan inen kişinin taksiden indikten sonra yere cisim attığını, cismin taksicinin cüzdanı olduğunu ve taksi uzaklaştıktan sonra cüzdanı aldığını belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin İ.A. (17) ve A.C. (23) olduğu tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından polis ekipleri iki şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan emniyetteki sorgularında taksicinin cüzdanını çaldığını itiraf eden şüpheliler, evlerine gittikten sonra, cüzdan içerisindeki paraları alıp, cüzdanı yaktıklarını ardından da su gider borusunun içine attıklarını söylediler.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında İ.A., Çocuk Büro Amirliğine sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

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