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Takipçilerine söz verdiği için tabutla toprak altına girip 6 saat kaldı: Yaşamanın ne kadar kuvvetli bir şey olduğunu öğrendim

"Mezara girdiğim an mezara gömdüğüm sevdiğim insanlar aklıma geldi"

29 Ağustos 2021 13:29

İstanbul'da Youtuber Muhammed Bahçecik, sosyal medyadan takipçilerine verdiği söz üzerine tabutla toprak altına girip 6 saat yer altında kaldı. Özel tasarlanan tabutla mezara giren Bahçecik, "Yaşamanın ne kadar kuvvetli ve güzel bir şey olduğunu öğrendim. Mezara girdiğim an tüm sevdiklerim, mezara gömdüğüm sevdiğim insanlar aklıma geldi" açıklamasını yaptı.

25 yaşındaki Youtuber Bahçecik, bir videosunda beğeni sayısına ulaşılması durumunda takipçilerine mezara girme sözü verdi. Beğeni sayısı hedefi aşınca Muhammed Bahçecik, özel olarak tasarlanan cam tabuta girip Tuzla'da kendisini toprak altına gömdürdü.

20 bin liralık tabut tasarlandı

Bahçecik'in sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak 20 bin lira değerinde bir tabut tasarlandı. İçerisinde sağlık ekipmanlarından oksijen tüpüne kadar birçok malzeme bulunan tabutun içerisindeki Bahçecik için, dışarıda bir ambulans ve sağlık ekibi hazır bulunduruldu. Tabuta yerleştirilen oksijen tüpleri, kameralar, telsizler ve sağlık durumunu anlık olarak doktora ileten cihazlarla birlikte, kepçe tarafından açılan mezara gömüldü.

Mezar taşı da konuldu

Mezarın başında dua okunurken, geleneklere uygun olması açısından mezar taşı da yerleştirildi. Kefen giyerek 6 saat toprağın altında kalan Bahçecik, sürenin dolmasının ardından vinç ile yeniden toprak üstüne çıkarıldı.

"Yaşamanın ne kadar kuvvetli ve güzel bir şey olduğunu öğrendim"

Çok ilginç bir deneyim yaşadığını ifade eden Muhammet Bahçecik, "Mezara girdiğim an tüm sevdiklerim, mezara gömdüğüm sevdiğim insanlar aklıma geldi. Onların da burada olduğunu hissettim. Şu an rahatça nefes aldığım için çok mutluyum çünkü 6 saattir nefes alamıyordum, oksijen tüpüne bağlıydım. Yaşamanın ne kadar kuvvetli ve güzel bir şey olduğunu öğrendim. Hiç panik yapmadım. Ta ki vinç ile toprağın altından çıkarılana kadar. O an biraz tedirgin oldum. Toprağın altından çıktım ve şu an çok üşüyorum. Sağlık durumum iyi" dedi.

Kaynak: DHA

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