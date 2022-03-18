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Tahir Kıran'dan Murat Sancak'a: Size Diagne'yi verelim dediler, biz Gedson Fernandes transferini bitirmiştik

"Biz adamı bitirmişiz, sabah uçak kalkıyor Barcelona'ya gidiyor, çok komikti"

18 Mart 2022 10:06

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran katıldığı canlı Instagram yayınında, "O gün de Galatasaray'dan bir yönetici, benim yöneticimi arıyor. Diyor ki: 'buzları eritelim, Diagne'yi size verelim. Biz yarın gidip, Gedson Fernandes'i alacağız.' Biz adamı bitirmişiz, sabah uçak kalkıyor, Barcelona'ya gidiyor. Çok komikti." ifadelerini kullandı. 

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Ertan Süzgün'ün canlı Instagram yayınına konuk oldu. Tahir Kıran, Galatasaray'ın, ara transfer dönemi boyunca transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Gedson Fernandes transferi hakkında, " O gün de Galatasaray'dan bir yönetici, benim yöneticimi arıyor. Diyor ki: 'buzları eritelim, Diagne'yi size verelim. Hem biz yer açalım, hem de aramızdaki buz erisin. Biz yarın gidip, Gedson Fernandes'i alacağız.' Biz adamı bitirmişiz, sabah uçak kalkıyor, Barcelona'ya gidiyor. Çok komikti." dedi.

Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Gedson Fernandes, Beşiktaş ile sezon sonu için anlaşma sağlamış ve Siyah-Beyazlılar'ın isteği doğrultusunda Benfica'dan Rizespor'a kiralık olarak gönderilmişti.

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