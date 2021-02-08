'Tadilatta' afişi altındaki kafeye parti baskını

İstanbul Esenyurt’ta, Nijeryalı bir kişiye ait olan ve tadilatta gibi gösterilen kafeye düzenlenen müzikli eğlenceye polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında işyeri mühürlenirken, 12 kişiye toplam 41 bin 628 lira para cezası uygulandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri geçtiğimiz günlerde bir kafede 'müzikli parti var' ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler kafenin dışında branda ile “tadilatta” yazısının altında Nijeryalı iş yeri sahibi ile birlikte 12 yabancı uyruklu kişinin eğlence yaptığını gördü. Ekipler, içeride bulunan ve pandemi kurallarını hiçe sayan 12 kişiye toplam 41 bin 628 lira para cezası uyguladı. İş yeri ise mühürlendi.