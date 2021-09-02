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Taçlı hırsız, 10 top bakır elektrik kablosu çaldı

Yakalanan Murat A., çıkarıldığı mahkemece hırsızlık suçundan tutuklandı

02 Eylül 2021 20:36

Bursa'da, inşaattan 10 top bakır elektrik kablosu çalan Murat A. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Murat A.'nın hırsızlık yaptığı alana başına taktığı taçla girdiği anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, 5 Temmuz'da Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatta çalışan işçiler, 100 metre uzunluğunda 10 top halinde bulunan bakır elektrik kablolarının eksik olduğunu fark etti. İnşaat sahibi M.B., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurduktan sonra inşaata ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Gece saatlerinde inşaata bir kişinin girdiğini gören polis, soruşturmayı derinleştirince şüphelinin Murat A. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece hırsızlık suçundan tutuklandı.

Öte yandan Murat A.'nın hırsızlığı gerçekleştirdiği sırada başına taktığı taç dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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