Tablosunun Dali’ye ait olduğunu düşünen kişi 5 milyon Euro'ya satışa çıkardı

Elazığ’da yaşayan İbrahim Solmaz, antikacı arkadaşından satın aldığı tablonun Salvador Dali’ye ait olduğunu iddia etti. Solmaz, tabloyu 5 milyon Euro'ya satışa çıkardı



Elazığ’da gıda sektöründe esnaflık yapan 2 çocuk babası İbrahim Solmaz, antikacı bir arkadaşının dükkanına uğradı. Bu sırada bir kadın antikacıya bir tablo sattı. Kadın kapında çıkarken antikacıya 'O tablonun kadrini kıymetini iyi bil' demesi üzerine çocukluktan beri tablo meraklısı olan Solmaz, hemen tabloyu satın aldı. Kadının kullandığı söz üzerine tabloyu araştırmaya giren Solmaz, tablonun 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilen Salvador Dali’ye ait olduğunu belirledi.

Tam emin olmak için uzun bir süre araştırma yapan Solmaz, Dali'nin gerçek tabloları ile kendi tablosunu kıyaslamaya başladı. Solmaz, tablonun alt kısmında bulunan Dali’nin imzasına ultraviyole ışık tutuğu zaman Dali’nin imzanın içinde kendi portresinin belirdiğini fark etti.

Solmaz, yaptığı kıyaslamalarda gerçek tablolarda da aynı figür ve desenlerin olduğunu gördü. Antikacılarında fikirlerini alarak tablonun Salvador Dali’nin gizemli eserlerinden bir tanesi olduğunu belirten Solmaz, tabloyu 5 milyon Euro’dan satışa çıkardığını kaydetti.