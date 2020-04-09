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Tabela asarak köyü giriş çıkışlara kapattılar

09 Nisan 2020 13:25

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yaşayanlar, Koronavirüs salgını nedeniyle tabela asarak köyü giriş çıkışlara kapattılar.

Yüksekova ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyü sakinleri, Türkiye’de ölümlere yol açan Koronavirüs salgınından sonra kendilerince tedbirler almaya başladı. Köyün girişine ''Covid-19 nedeniyle köye girişler yasaktır'' tabelası asarak, boş yağ tenekeleriyle yolu kapattı. Köye gelen tüm araçları geri çeviren vatandaşlar, halkın sağlığı için nöbet tutuyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan köy sakini Mehmet Selim Han, köye giriş çıkışlar yoğun olduğundan dolayı önlem almak istediklerini belirterek, “Vatandaşlarımız su için gelip gidiyorlardı. Bizde önlem olarak köyün dışına çeşmeyi korduk. Milletimiz mağdur olmasın diye çeşmemizi çıkarttık. Tabiki hastalığın önüne tamamen geçemeyiz, fakat biz de önlemimizi alıyoruz. İnşallah azaltacağız. Biz dle köyün giriş ve çıkışlarını sıklaştırdık. Kontrollerimizi yaptık ve yapıyoruz" dedi.

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