Suyun yüzlerce metre çekildiği Sazlıdere Barajı'nda ev kalıntıları ortaya çıktı

İstanbul barajlarında doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 21 seviyesine kadar indi. Suyun yüzlerce metre çekildiği Sazlıdere Barajı’nda ise endişelendiren manzaralar ortaya çıktı. Haritada sulak olduğu için mavi gösterilen alanın çöle döndüğü ve suyun çekilmesi ile tarihi ev kalıntılarının ve köprünün ortaya çıktığı görüldü.

İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü.

İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları, yüzde 21 seviyesine kadar indi. Sazlıdere Barajı’nın son yıllarına bakıldığında ise en düşük doluluk oranının 14 Aralık 2008 yılında yüzde 17.07 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 5 olarak kayda geçti.

Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde suların çekildiği alanda oluşan kuraklık korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Suların çekilmesi ile birlikte haritalarda mavi olarak görülen baraj alanın adeta çöle döndüğü görüldü. Diğer taraftan suların çekilmesi ile daha önce sular altında kaldığı değerlendirilen bazı ev kalıntıları da ortaya çıktı. Bir başka açıda ise tarihi bir köprünün olduğu görüldü.

Baraj alanında çok sayıda kurumuş ağaç olduğu ve vatandaşların ağacın birisinin tepesine Türk bayrağı astığı görüldü. Baraj alanında çok sayıda lastik izinin olması korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.