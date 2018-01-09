Suudi Arabistan’da eşcinsel evlilik videosu viral oldu

Suudi Arabistan’da iki erkeğin evlendiği düğün görüntüleri viral oldu. Gerçek mi şaka mı olduğu henüz anlaşılmayan görüntüler ülkede tartışma yaratırken, polisin bazı kişileri gözaltına aldığı belirtiliyor. Suudi Arabistan'da yetkililer eşcinsel bir evlilik törenine ait olduğu iddia edilen video hakkında soruşturma başlattı. Konukların arasında yerel kıyafetleriyle yürüyen bir çiftin ve konfeti fırlatan erkeklerin görüldüğü video, ülkede viral oldu. Suudi Arabistan'da uygulanan şeriat kanunları kadınlar ve erkeklerin eşcinsel evlilik yapmalarını yasaklıyor. LGBT bireyler ülkede kırbaç ve ölüm cezasıyla karşı karşıya. Görüntülerin gerçek bir evlilik törenine ait olup olmadığı henüz anlaşılamadı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü videonun şaka olduğunu düşünse de, konuyu hafife almayan Suudi Arabistan yönetimi soruşturma başlattı. Kaynak: Sputnik