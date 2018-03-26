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Suudi Arabistan'a füze saldırısı düzenlendi

26 Mart 2018 13:01

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen balistik füze saldırısı düzenlendi. Fırlatılan balistik füze havada imha edildi ancak düşen parçalar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, Sivil Savunma'nın Riyad bölgesindeki basın sözcüsü Muhammed el-Hamadi, Yemen'den başkente fırlatılan balistik füzelerin havada imha edildiğini ancak parçalarının başkentin farklı yerleşim yerlerine düştüğünü belirtti. Hamadi, parçaların, Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a fırlatılan 7 balistik füzenin Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Söz konusu balistik füzelerden 3'ünün başkent Riyad'a diğerlerinin de sınıra yakın bölgelere fırlatıldığına işaret eden Maliki, "Husilerin düşmanca saldırılarının, İran'ın kendilerine yönelik desteklerinin sürdüğünü kanıtladığı" değerlendirmesinde bulundu. Maliki, Suudi Arabistan'ın yanı sıra uluslararası ve bölgesel güvenliği hedef alan bu saldırının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2216 ve 2231 sayılı kararlarını açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Maliki ayrıca balistik füzelerle kentleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğuna dikkati çekti.

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