Süt üreticisi, Kılıçdaroğlu’na anlattı: Çok zor durumdayız, sürdüremez hale geldik

25 Haziran 2021 16:16
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Ödemiş Katı Atık Entegre Tesisinin açılışının ardından iki ayrı kıraathanede de Ödemişli vatandaşlarla sohbet etti. Süt satarak geçimini sağlayan bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na yaşadığı sorunları anlattı. Hayvanlarını besleyemediğini belirten vatandaş, "Sürdüremez hale geldik, üretici çok zor durumda" dedi.
Vatandaş şöyle konuştu;
“Yem, gübre çok pahalandı, müdahale edilmiyor. İsyanımız yok -hep bu işten para kazandık- ama düzen çok kötü Başkanım. Gübre, mazot iki katı oldu. Bölgenin su problemi var. Girdiler çok pahalandı. Yem geçen sene 75 liraydı bu sene 170 lira oldu, gübre 230 lira oldu, girdiler çok pahalandı. İsyan etmiyoruz ama para kazanamıyoruz yani. Bu işletmelerin devamlılığının olması için devamlı bir kârı olması lazım. Sürdüremez hale geldik, üretici çok zor durumda. Para kazandık bir şeyler aldık, bu hale geldik ama 1,2 yıldır çok kötü durumda. Para kazansak gider hiç önemli değil. Hepimiz üretmek istiyoruz, üretmek için de para kazanmamız lazım. Çok bir şey istemiyoruz biz yani villa almak, şato almak istemiyoruz düzeni devam ettirebilmemiz için bir kazancımız olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza iletmiyorlar mı?”
© Tüm hakları saklıdır.