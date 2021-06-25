Süt üreticisi, Kılıçdaroğlu’na anlattı: Çok zor durumdayız, sürdüremez hale geldik

“Çocuklarımı işe almanızı istiyorum"

Bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na, “Ben 2,5 yıldır hiçbir iş yapamıyorum. Çocuklarımı işe almanızı istiyorum” dedi. Kılıçdaroğlu da vatadaşa, “Şimdi bana adını ve telefon numaranı ver. Büyükşehir Belediye Başkanımız burada şimdi bu yeni açılan tesiste ihtiyaç olacak. Her aileden bir tane olsun, orada da adaleti sağlayalım” şeklinde yanıt verdi.

Ardından bir başka kıraathaneye geçen Kılıçdaroğlu burada karpuz satan bir esnaf ile görüştü.

Esnaf, “Satamıyorum halime bakın, halime” diyerek isyan etti. Kılıçdaroğlu ise “Ben size beş maaş alan adamı göndereceğim karpuz ona satılsın. Tabi o buralara gelir mi bilmiyorum. Yurt dışında gezer, buralara gelemez” dedi.