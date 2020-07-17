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Suskunlar'ın yönetmeninin yeni dizisi; Dilan Deniz Çiçek ve Burak Deniz bir arada...

17 Temmuz 2020 17:02

Blu TV’nin özel yapımı olan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz dizinin tanıtım kareleri için yapılan özel fotoğraf çekiminde bir araya geldi. İkilinin çekim sırasındaki anları kameralara yansıdı. 

Dizinin yönetmen koltuğunda Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Ethem Özışık (Poyraz Karayel, Söz), Hakan Bonomo (Adı Mutluluk, Söz) ve Ercan Uğur (Söz) üstleniyor.

Dizide geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz bir bedende dünyaya geri dönen Ozan karakterinin hikayesi anlatılıyor. Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz gizemli bir aşk hikayesi ile izleyici karşısına çıkacak.  Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yanı sıra Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi; yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkı ekranlara taşıyor. 

 

 

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