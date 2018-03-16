Survivor'dan elenen Nihat Doğan: Elendiğimize sevinenler olmuş ama merak etmeyin, üç kanaldan teklif aldım

Survivor All Star takımında son hafta elenen Nihat Doğan, "Hiç merak etmeyin 3 televizyon kanalından teklif aldım" dedi. TV8'de yayınlanan Survivor programında adadan ayrılan son isim Nihat Doğan olmuştu. Nihat adadan ayrılmasının ardından sosyal medyadan mesaj yolladı. Nihat Doğan, kendisine dua edenlere teşekkür ederken, elenmesine sevinenlere de cevap vererek şunları söyledi: "Elenmeme sevinenler olmuş. Merak etmeyin, 3 televizyon kanalından teklif aldım" "Duasıyla var olmadığım itin bedduasıyla ölmem" Nihat Doğan'ın Instagram hesabından paylaştığı videonun altına "Duasıyla var olmadığım itin köpeğin bedduası ile ölmem" notunu düşmesi de sosyal medyada çok konuşuldu.