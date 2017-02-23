Survivor'dan elenen Berna Öztürk'ten iddialı açıklama

Survivor'dan elenen Berna Öztürk, kendisine kumpas kurulduğunu söyleyerek konseyde adının çıkmasına şaşırdığını söyledi. Öztürk, "6 kişinin birden benim adımı yazması akıllara zarar bir durumdur" dedi. Berna Öztürk, Sema ve Pınar'dan sonra en iyi yarışmacı benim diyerek iddialı bir açıklamada da bulundu. Elenmesinden dolayı şok yaşayan Berna "en büyük dileğim herkesin gönlüne göre olması. Gerçekten gönülleri kara kaplı insanlar gördüm. Ben onların oyununa geldim" dedi. Öztürk, Survivor'da Pınar'ın birinci olmasını istediğini söyleyerek favorisini de açıkladı.