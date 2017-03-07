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Survivor'da skandal sözler: Erkeğin yanında kadın konuşamaz!

07 Mart 2017 17:11

Survivor isimli programda "Çılgın Sedat" olaran anılan Sedat Kapurtu adlı bir ünlü, bir yarışmacıya "Erkeklere saygı duy bir kere. Erkeklerin yanında kadın konuşamaz" ifadelerini kullandı. Söz konusu olay, magazin medyasında "Pazar akşamı yayınlanan bölümünde Çılgın Sedat, Adem ve Sabriye arasında yine bir tartışma çıktı. Çılgın Sedat, Adem ve Sabriye ile olan tartışmasında 'Erkeklere saygı duy bir kere. Erkeklerin yanında kadın konuşamaz' dedi" şeklinde yer aldı. Kadın düşmanı bu sözler ekrana gelirken sosyal medyada da büyük tepki görürken,Acun Ilıcalı konuyla ilgilie herhangi bir açıklama yapmadı.

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